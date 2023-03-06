البطولة العربية: الزمالك يصطدم بالنصر.. ومواجهة نارية بين الهلال والوداد

2023-03-06 / 20:06
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أجريت مساء اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن المباريات التالية:

– الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

– الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

– الصفاقسي التونسي × قطر القطري

– طلائع الجيش المصري × أهلي طرابلس الليبي

– الاتحاد المنستيري التونسي × فحمان اليمني

– شبيبة الساورة الجزائري × الكويت الكويتي

– الوحدة الإماراتي × البرج اللبناني

– النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

– السيب العماني × المحرق البحريني

– شباب الأردن الأردني × نواذيبو الموريتاني

– تشرين السوري × المريخ السوداني

– المنامة البحريني × الهلال السوداني

أما قرعة الدور النهائي فأسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الشرطة العراقي – متأهل من الدور الأول.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي – الهلال السعودي – السد القطري – متأهل من الدور الأول.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري – النصر السعودي – متأهل من الدور الأول – متأهل من الدور الأول.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي – شباب بلوزداد الجزائري – متأهل من الدور الأول – متأهل من الدور الأول.

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