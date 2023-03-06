البطولة العربية: الزمالك يصطدم بالنصر.. ومواجهة نارية بين الهلال والوداد
أجريت مساء اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن المباريات التالية:
– الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي
– الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي
– الصفاقسي التونسي × قطر القطري
– طلائع الجيش المصري × أهلي طرابلس الليبي
– الاتحاد المنستيري التونسي × فحمان اليمني
– شبيبة الساورة الجزائري × الكويت الكويتي
– الوحدة الإماراتي × البرج اللبناني
– النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني
– السيب العماني × المحرق البحريني
– شباب الأردن الأردني × نواذيبو الموريتاني
– تشرين السوري × المريخ السوداني
– المنامة البحريني × الهلال السوداني
أما قرعة الدور النهائي فأسفرت عن المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: الترجي التونسي – الاتحاد السعودي – الشرطة العراقي – متأهل من الدور الأول.
المجموعة الثانية: الوداد المغربي – الهلال السعودي – السد القطري – متأهل من الدور الأول.
المجموعة الثالثة: الزمالك المصري – النصر السعودي – متأهل من الدور الأول – متأهل من الدور الأول.
المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي – شباب بلوزداد الجزائري – متأهل من الدور الأول – متأهل من الدور الأول.