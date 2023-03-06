البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس
هبة بريس _ وكالات
: قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين في مذكرة إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.
وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس/ آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.
وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.
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البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منظمات استعمارية غايتها تجويع و تركيع الشعوب و الدول الضعيفة و الاقتصادية لسنا في حاجة لقروضكم و شروطكم المجحف..
إغراق الدول بالديوان تحت تكون تحت سيطرتها ..
بسبب تصريحات رئيس تونس المستفزة اتجاه الأفارقة فقد قرر الاتحاد الافريقي عدم مشاركته في المؤتمر المنعقد بتونس..
تونس تتجه إلى الإفلاس بكل مؤسساتها بسبب قيس سعيد…
البنك الدولي لن يمنح القروض لتونس بسبب الأزمة المالية التي يعيشها ..
الشعب التونسي هو الضحية ..
قيس سعيد يقود تونس الى المجهول وشرد شعبه وجوعه ..
أزمة غير مسبوقة لما يعيشه الشعب التونسي الشقيق..
الجزائر ورطت تونس ..
هادوك ا قيس غير دنوب المغرب واش نسيتي ملي تونس تعرضت للهجوم الارهابي ا عاهل المغرب سافر إلى تونس و تجول في شوارعها و التقى بالتونسيين الاحرار في الشوارع ليدعم السياحة التونسية و يدعم الاقتصاد التونسي لكن قيس ابا ونسي وتمرد على كل ما هو حسن جوار