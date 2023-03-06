أنصار النهضة يحتجون بتونس

البنك الدولي يعلن وقف العمل مع تونس

2023-03-06 / 19:43
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هبة بريس _ وكالات

: قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس للموظفين في مذكرة إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد بشأن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء مضايقات وأعمال عنف بدوافع عنصرية.

وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس/ آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.

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‫10 تعليقات

  1. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منظمات استعمارية غايتها تجويع و تركيع الشعوب و الدول الضعيفة و الاقتصادية لسنا في حاجة لقروضكم و شروطكم المجحف..

  3. بسبب تصريحات رئيس تونس المستفزة اتجاه الأفارقة فقد قرر الاتحاد الافريقي عدم مشاركته في المؤتمر المنعقد بتونس..

  10. هادوك ا قيس غير دنوب المغرب واش نسيتي ملي تونس تعرضت للهجوم الارهابي ا عاهل المغرب سافر إلى تونس و تجول في شوارعها و التقى بالتونسيين الاحرار في الشوارع ليدعم السياحة التونسية و يدعم الاقتصاد التونسي لكن قيس ابا ونسي وتمرد على كل ما هو حسن جوار

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