طنجاويات يُعدن الحايك الى شوارع المدينة (صور + فيديو )
استعرضت شابات طنجاويات نهاية الأسبوع الماضي لباسهن التقليدي المتمثل في الحايك المغربي بأزقة المدينة القديمة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يصادف الثامن من مارس الجاري .
واستحسن عدد من المواطنين مسيرة “اللباس التقليدي” التي أثتت مشاهدها شابات طنجاويات ، مبدين اهتمامهم بالموروث الثقافي لعروس الشمال ، والرجوع إلى تقاليد الماضي، كما عبروا عن اعتزازهم بالإرث الثقافي والحضاري لبلادنا .
ويعد الحايك لباسا تقليديا مكونا من القماش السميك الأبيض، يلبس فوق اللباس العادي للمرأة، ويغطي جسدها ورأسها وجزءا من وجهها، وكان رائجا منذ أوائل القرن الماضي في المغرب، في عدد واسع من المناطق قبل أن يقل استعماله باستثناء بعض المناطق الجبلية.
ويعد الحايك الطنجاوي الذي يعتبر رمزا للحشمة والوقار، حاضرا بقوة داخل المجتمع، الا انه أصبح اليوم يعاني من التهميش ويسير بشكل تدريجي نحو الاندثار، تاركا مكانه، بسبب العولمة، للملابس المستوردة.
10 تعليقات
دمتن للعز مجدا ودامت ايامكم فرحا ومسرات..
الرجوع الي التقليد والاصل فضيلة يزيد من النساء هيبة وجمالا ووقارا ..
رائع لباس في منتهى الروعة الحايك جلباب باللثام.هذا اللباس يدعو للحشمة والوقار أيام الزمن الجميل..
نتمنى ان تعود جل بل كل النساء الى اللباس المحتشم ايام السبعينات من القرن الماضي ..
التبرج محرم في الإسلام يعطي للسيدة او الفتاة صورة سيئة لدى المجتمع ..
اه يازمان اين العفة والهيبة التي كانت تتمتع بها المرأة المغربية .نتمنى عودة ذالك ..
عودة الحايك والبرقوع والخمار من اساسيات تقدم الدول الإسلامية ..
ما شاء الله تعالى عندما يرتدين الحجاب والحايك يزداد جمالهن ..
على جميع الفتيات ان يتخذن هاته الخطوة الجميلة المبشرة بالخير..
ما شاء الله اللهم احفظهن ..