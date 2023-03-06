القنب الهندي
الصورة من الارشيف

تدشين أول معمل للقنب الهندي لاستعمالات الغذاء والدواء بالمغرب

2023-03-06 / 18:12
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت تعاونية بيوكنات بالمغرب ، الإثنين، البدء بتدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية.

جاء ذلك، وفق ما أعلنت عنه التعاونية في تدوينة لها على فيسبوك.

وأشارت إلى أن هذه الوحدة الإنتاجية، توجد بمنطقة باب برد، بإقليم شفشاون وتعتبر أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الإنجاز لاستغلال القنب الهندي لأغراض الغذاء والصناعات الدوائية.

وأعلنت التعاونية “قيامها بشراكة مع أعضائها ومع شركائها العموميين والخواص، ببناء أول وحدة إنتاجية لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد، الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينول ومواد أخرى”.

وبحسب البيان، فإن “هذه المواد تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية”.

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‫8 تعليقات

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا نريد القنب الهندي الذي يسيء لسمعة بلدنا ..

  8. الفلاح او المزارع لا يستفيد منه اكثر ما يستفيد منه المصنع الانتاجطجي الأدوية..

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