بسبب نزاع قضائي..المنخرطون بودادية “الحمد” يزكون أعضاء مكتبهم بنسليمان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

زكى منخرطو ودادية الحمد السكنية أعضاء مكتب الودادية صباح السبت 4 مارس 2023 في الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمقر المشروع السكني التضامني أبواب البحر بجماعة المنصورية إقليم بنسليمان، وهو الجمع العام الاستثنائي الذي أعلن عنه أعضاء المكتب قصد تقديم استقالتهم من خلاله، وسجل ثلاثة مفوضين قضائيين تفاصيل الجمع العام الاستثنائي لضبط قانونيته، على مستوى النصاب القانوني، وصفة منخرط، وعرف الجمع العام حضور 118 منخرطا من أصل 180 منخرطا، وانطلق الجمع العام الاستثنائي للتصويت على النقطة الوحيدة والفريدة المقررة في جدول الأعمال، وهي رغبة أعضاء مكتب الودادية في الاستقالة بعد المحنة القضائية التي عاشها الأعضاء المعنيون، والتي تسببت في اعتقال الرئيس وأمين المال ومتابعة الكاتب العام والمستشار في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، في أواخر غشت 2022، جراء شكاية رفعها 18 منخرطا من أصل 180 منخرطا، قبل أن تحكم ذات المحكمة ببراءة أعضاء المكتب من جنحة النصب والاحتيال ومن خيانة الأمانة بعدما أثبتت الخبرة القضائية المأمور بها من طرف قاضي التحقيق بسلامة مالية الودادية، ثم عادت المحكمة لتحكم على أعضاء المكتب بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق الرئيس وأمين المال وعقوبة أربعة اشهر موقوفة التنفيذ في حق الكاتب العام والمستشار، وبعد قضاء العقوبة خرج أعضاء المكتب ليقرروا الاستقالة من المكتب.

وفور عرض استقالة أعضاء المكتب للتصويت، كان أعضاء المكتب من المصوتين الأوائل على استقالتهم في حين امتنعت منخرطة واحدة عن التصويت ليصوت الباقي وبالإجماع على رفض الاستقالة والتأكيد على بقاء أعضاء المكتب في تدبير وتسيير الودادية قصد أكمال مشروعها السكني أبواب البحر الذي شارف على نهاية الأشغال به.

تجدر الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من الجمع العام الاستثنائي حول المنخرطون اجتماعهم إلى حلقة للتواصل والتشاور بشأن ما تبق على إنجاز باقي الأشغال في المشروع السكني، حيت جرى حث المنخرطين المتعثرين على ضرورة تسديد ما بذممهم للودادية من أموال متخلدة في ذممهم، سواء تلك المتعلقة بمصاريف الشقة المستفاد منها، أو تلك المتعلقة بمصاريف إنجاز الأجزاء المشتركة من مسبحين وشوارع وحديقة وغيرها.

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