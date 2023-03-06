أسماء مرشحة لتقلد منصب على راس المفتشية العامة للدرك الملكي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن القيادة العليا للدرك الملكي، بصدد تعيين أحد من الأسماء المرشحة لخلافة الراحل ” مصطفى الحمداوي” على رأس المفتشية العامة للدرك الملكي، خلال الأيام او الاسابيع المقبلة.

وأضافت مصادرنا، أن عدد من الأسماء في جهاز الدرك مرشحة لتقلد هذا المنصب الحساس والمهم في جهاز الدرك، من ضمنهم عدد من رؤساء القيادات الجهوية للدرك، او من المسؤولين بالقيادة العليا الدرك مركزيا من ضمنها من لهم رتب ” جنرال دوبريكاد ” ، يعكف حاليا الجنرال دو ديفيزيون” محمد حرمو” قائد الدرك الملكي، الى إختيار واحد من الأسماء وفقا لمسيرته المهنية وتكوينه.

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