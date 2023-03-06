اكادير: العثور على جث.ة متشرد داخل سيارة متهالكة

احمد وزروتي: هبة بريس

عثر مواطنون مساء اليوم الاثنين 06مارس على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة قديمة ومتاهلكة، بأحد شوارع حي لكويرة بمدينة أكادير.

وأفادت مصادر هبة بريس أن الهالك كان يعيش حياة التشرد، ومن مدمني المواد المخدرة والمسكرة، ويجعل من تلك السيارة مكانا لمبيته واستقراره ليلا، حيث تم العثور على بطانيات قديمة يستعملها الهالك لتدفئة نفسه في هذا الطقس البارد.

وفور إبلاغها بالأمر انتقلت الشرطة والسلطات المحلية إلى عين المكان للتحقيق في القضية، كما تم إخبار النيابة العامة ونقل جثة الهالك إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

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