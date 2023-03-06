اكادير: العثور على جث.ة متشرد داخل سيارة متهالكة
احمد وزروتي: هبة بريس
عثر مواطنون مساء اليوم الاثنين 06مارس على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة قديمة ومتاهلكة، بأحد شوارع حي لكويرة بمدينة أكادير.
عثر مواطنون مساء اليوم الاثنين 06مارس على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة قديمة ومتاهلكة، بأحد شوارع حي لكويرة بمدينة أكادير.
وأفادت مصادر هبة بريس أن الهالك كان يعيش حياة التشرد، ومن مدمني المواد المخدرة والمسكرة، ويجعل من تلك السيارة مكانا لمبيته واستقراره ليلا، حيث تم العثور على بطانيات قديمة يستعملها الهالك لتدفئة نفسه في هذا الطقس البارد.
وفور إبلاغها بالأمر انتقلت الشرطة والسلطات المحلية إلى عين المكان للتحقيق في القضية، كما تم إخبار النيابة العامة ونقل جثة الهالك إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.
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المجموع 6 آراء
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10 تعليقات
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
اين دور الجمعيات في توفير التطبيب واللباس لهاؤولاء المتشردين ..
المشردين يشكلون خطرا على انفسهم وعلى غيرهم ..
اللهم ارحم المستضعفين من عبادك الصالحين..
على الدولة توفير دور الرعاية للاطفال والمتشريدين والعجزة للقضاء على هذه الظاهرة ..
رحم الله الهالك الموت واحدة والاسباب متعددة لكن التشريح الطبي هو من سيحدد ذالك..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
اللهم ارحم من لا مأوى لهم وخصوصا في البرد ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر له..
قوله صلى الله عليه وسلم استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو. فالبرد يعتبر من العوامل القاتلة وكذا الجوع ..