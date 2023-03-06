سنتان سجنا نافذا في حق مختطف ” مرشح” خلال الانتخابات

2023-03-06 / 17:44
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بإدانة متهم تورط في اختطاف واحتجاز مرشح ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ليلة الانتخابات بجماعة “السواكن” ضواحي القصر الكبير.

في هذا السياق، حكمت المحكمة على المتهم بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني، في حين برأت متهما آخر توبع على ذمة القضية نفسها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر شتنبر سنة 2021، حيث أفاد الضحية، والذي يشتغل محاميا بالقصر الكبير، أنه اختطف ليلة الانتخابات من طرف عصابة تربصت بسيارته وتسببت في انقلابها بمنعرج خطير.

وأفاد المعني بالأمر أنه نقل عبر سيارة أخرى لمنزل احتجز فيه لساعات بجانب منتخبين آخرين، والذين عاشوا لحظات من الرعب قبل أن يطلق سراحهم.

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