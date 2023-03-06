وزارة الصحة تحين البروتوكول الصحي ل”كوفيد-19″
في إطار المخطط الوطني للرصد والتصدي لجائحة كوفيد-19، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بناء على توصيات الاجتماع السادس والستين للجنة العلمية الوطنية، بتحيين البروتوكول العلاجي والصحي لكوفيد-19.
وحسب بلاغ للوزارة، فيأتي هذا التحيين الرابع انسجاما مع مبدإ التدرج في تدبير طوارئ الصحة العامة، حيث وبعد التحسن الملحوظ للوضع الوبائي الوطني لكوفيد-19 والانخفاض المسجل، ولله الحمد، لمستوى الخطورة والفتك لفيروس السارس –كوف-2، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اعتماد البروتوكول المحين وتم تعميمه على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وعلاقه بالموضوع، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تخبر عموم المواطنات والمواطنين، أن النشرة اليومية لكوفيد-19 ستتوقف ابتداء من يومه الإثنين 6 مارس 2023، وسوف يتم اعتماد نشرة أسبوعية كل يوم جمعة مساء، سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.
وجدير بالذكر أن كوفيد-19 لا يزال يشكل طارئا صحيا عالميا، وسيستمر المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تتبع الوضع الوبائي بشكل دقيق على الصعيد الوطني والدولي وسيتم إخبار الرأي العام بأي مستجد متعلق بهذه الجائحة.
وتنصح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بارتداء الكمامة وتفادي الاختلاط بالآخرين أوارتياد الأماكن المزدحمة، مع عيادة المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب.
كما تذكر الوزارة الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد-19 الوخيم
2 تعليقات
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كلمة تحيين تكررت دون شرح أو تفصيل للمعلومات
صاحب المقال اكتفى ب copier colle
أرى هذه الجريدة تتهاوى و الله أعلم
كفـا من الخزعبـلات ، لا كورونـا ولا هـم يحزنـون ، اتخذتم الأمـر مطيـة وهـروبا الى الأمـام من الواقـع ، والمـرض الحـالي هو الضغوطـات النفسية على المواطـن ، غـول الغـلاء ، والأوضـاع الاجتماعيـة المتدهورة ، والإحباط واليأس والقلق المتزايد يوما بعد يوم من جـراء سـوء التسيـر الحكومـي و الفـسـاد الاداري المستشـري على أوسع نطـاق وفي جميع الإدارات العمومية . والتسابق على المناصب من طرف الوصوليين وأصحاب المصـالح .