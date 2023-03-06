بعبارة “الله يبارك فعمر سيدي”..غيتة حمامصي تشعل منصات التواصل الاجتماعي

2023-03-06 / 16:42
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القسم الفني

أشعلت الفنانة الاستعراضية، غيثة الحمامصي، حماس الإماراتيين وكذا الجمهور الحاضر من مختلف الجنسيات، خلال النسخة الرابعة من “FASHION FACTOR” .

وأدت غيثة الحمامصي أشهر أعمالها الغنائية، أبرزها أغاني آخر ألبوماتها الغنائية الذي أصدرته قبل أشهر قليلة، ولاقى نجاح و صدى كبيرين،اختارت له عنوان ”المكتاب”.

وتصدرت غيثة الحمامصي محركات البحث، وكانت حديث نشطاء منصات التواصل الإجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو من فقرتها الغنائية، أعربت من خلالها عن ولائها للمؤسسة الملكية.

وقالت الفنانة المغربية في مطلع أغنيتها “الله يبارك فعمر سيدي”، الأمر الذي اعتبره نشطاء رسالة موجهة لكل الحاقدين، و الغيورين من نجاح و تطور المملكة المغربية.

و يشار إلى أن، غيثة الحمامصي تستعد لطرح 4 أغاني خلال الفترة المقبلة، عبر المنصات الرقمية الخاصة بالموسيقى.

وفي سياق آخر، راجت قبل أشهر قليلة أخبار تفيد بعيش غيثة الحمامصي قصة حب كبيرة مع لاعب ينتمي لفريق الوداد البيضاوي.

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