تازة.. درك واد أمليل يفك لغز جريمة قت.ل شاب نواحي المنطقة

ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي، بواد أمليل إقليم تازة ، ثلاثة أشخاص لتورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

وجاء توقيف المعنيين بالأمر، بعدما ترصدت العناصر الدركية تحركاتهم ضمنهم الجاني الرئيسي وإثنين من مساعديه ، إذ لاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة بعدما وجه الجاني الرئيسي طعنة بالسكين إلى غريمه تاركا إياه مضرجا في الدماء.

وكان خلاف بسيط قد نشب بين الضحية والموقوف، استل خلاله الأخير سكينا فوجه طعنه منه إلى صديقه استدعت نقله إلى المركز الاستشفائي ابن باجة بتازة حيث لفظ أنفاسه في الطريق متأثرا بمضاعفات نزيف دموي حاد.

وكثفت مصالح الدرك الملكي تحرياتها التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن تكشف التحقيقات عن تحديد مكان وجودهم ليتم القبض عليهم في ظرف وجيز فجرى نصب كمين لهم أفلح في إسقاطهم.

هذا فقد تم خضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليهم في محضر قانوني وتقديمهم للعدالة بالمنسوب إليهم.

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