حضور مغربي وازن في المؤتمر الدولي للنحل”بيكفاست” بألمانيا

2023-03-06 / 15:50
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هبة بريس

يشارك عدد من خيرة مربي النحل المغاربة في المؤتمر الدولي للنحل ال”بيكفاست ” بمنطقة “سارلويس” بألمانيا في شهر يوليوز المقبل والذي سيشهد في دورته الأولى الاشتغال على ملكات النحل المعروفة ب”بيكفاست” BUCKFAST.

و يعد المؤتمر من بين أهم المواعيد العالمية التي يجتمع فيها خبراء تربية النحل في العالم، وكذا أبرز المربين والمنتجين والفاعلين للتشاور والبحث وتبادل الخبرات في مجال تربية النحل عامة بالنظر إلى أهمية ذلك في ضمان غذاء آمن لشعوب الأرض.

وسيشهد المؤتمر المنظم من طرف منظمة “مورا العالمية”، وتحت رعاية رئيس منطقة patrick lauer “سارلويس”
وبشراكة مع الرابطة الحكومية لمربي النحل بسارلند الألمانية،مشاركة ممثلين عن العالم العربي وأوروبا باعتماد شعار” نحلة المستقبل لأجل غذاء آمن”.

وبات التوجه نحو اكتشاف الأدوار الحيوية لتربية النحل خاصة ملكات النحل حتميا لتحسين المنتوج الغذائي والزراعي عموما، ومواجهة الأخطار المحدقة بالثروة الغذائية العالمية بسبب عدد من التحولات المناخية والصناعية الدولية وكذا السلوكات البشرية التي أثرت على نظام العيش والحياة في الأرض.
ويمثل المغرب عدد من المربين والمنتجين والخبراء المشهود لهم دوليا بالكفاءة والتميز.

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