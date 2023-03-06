انطلاق النسخة الأولى من مباراة فنون الرقص للصغار في هذا التاريخ

2023-03-06 / 14:37
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القسم الفني

تنظم INOVTEAM و BEN CREATIVE بشراكة مع DANCE WORLD CUP يوم 11 مارس 2023 بمسرح محمد السادس بمدينة الدار البيضاء، النسخة الأولى من مباراة مختلف فنون الرقص للصغار.

و يتميز هذا الحدث الفني باختيار أفضل تصاميم الرقص الجماعي و الفردي للمواهب الصاعدةً من مختلف المدارس لتمثيل بلدنا المغرب في المباراة العالمية التي ستقام إبتداء من يوم 30 يونيو إلى 08يوليوز 2023 بمدينة براغا البرتغالية.

و يتنافس كل سنة أكثر من 120000 مرشح ضمن 62 دولة حول العالم ، كما سيتم انتقاء 9 متبارين من طرف لجنة DANCE WORLD CUP حيث سيمثلون العلم المغربي.

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