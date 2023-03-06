مجلس الحكومة

الحكومة تتدارس إحداث “جائزة المغرب للكتاب” في مجلسها الأسبوعي

2023-03-06 / 13:43
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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تعليق واحد

  1. أقترح إحداث جائزة تفقير المغاربة و جائزة احتكار سوق المحروقات و جائزة التهرب من أداء مساهمات العمال في صندوق الضمان الاجتماعي و جائزة خلق عدم تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة بخصوص التعليم و الصحة و العيس الكريم……..

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