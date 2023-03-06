وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

التعليم: الإعلان عن المترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي

2023-03-06 / 12:58
1
هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الاثنين، عن اللوائح الأولية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة ماي 2023.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه اللوائح معلنة على بوابة الترشيحات : http://btslibre.men.gov.ma

وتابع البلاغ أنه سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 7 إلى 16 مارس الجاري، لتقديم الطعون إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، أو لتقديم طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للراغبين في ذلك.

هذا، وستقوم الوزارة بنشر اللوائح النهائية للمترشحات والمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز الامتحان المذكور يوم الإثنين 20 مارس 2023.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تتويج مطار محمد الخامس بثلاث جوائز على صعيد إفريقيا

تتويج مطار محمد الخامس بثلاث جوائز على صعيد إفريقيا

2023-03-06 / 19:22
Photo of “تنمية الوعي البيئي” .. اعدادية أولاد افتاتة نموذجا ( فيديو )

“تنمية الوعي البيئي” .. اعدادية أولاد افتاتة نموذجا (…

2023-03-06 / 19:04
Photo of تفاصيل النقاط الرئيسية في منشور تنزيل برنامج “أوراش 2”

تفاصيل النقاط الرئيسية في منشور تنزيل برنامج “أوراش 2”

2023-03-06 / 18:33
Photo of بسبب نزاع قضائي..المنخرطون بودادية “الحمد” يزكون أعضاء مكتبهم بنسليمان

بسبب نزاع قضائي..المنخرطون بودادية “الحمد” يزكون أعضاء مكتبهم بنسليمان

2023-03-06 / 18:23
Photo of طنجاويات يُعدن الحايك الى شوارع المدينة (صور + فيديو )

طنجاويات يُعدن الحايك الى شوارع المدينة (صور + فيديو…

2023-03-06 / 18:15
Photo of تدشين أول معمل للقنب الهندي لاستعمالات الغذاء والدواء بالمغرب

تدشين أول معمل للقنب الهندي لاستعمالات الغذاء والدواء بالمغرب

2023-03-06 / 18:12
Photo of في دورة مارس.. مجلس جهة الشرق يصادق على برنامج التنمية الجهوية 2027/2022

في دورة مارس.. مجلس جهة الشرق يصادق على برنامج…

2023-03-06 / 17:58
Photo of أسماء مرشحة لتقلد منصب على راس المفتشية العامة للدرك الملكي

أسماء مرشحة لتقلد منصب على راس المفتشية العامة للدرك…

2023-03-06 / 17:51
Photo of سنتان سجنا نافذا في حق مختطف ” مرشح” خلال الانتخابات

سنتان سجنا نافذا في حق مختطف ” مرشح” خلال…

2023-03-06 / 17:44
Photo of حفريات إنقاذية تكشف عن مدفن موري ضواحي العرائش

حفريات إنقاذية تكشف عن مدفن موري ضواحي العرائش

2023-03-06 / 17:24

تعليق واحد

  1. لماذا لم تنشرو لائحة الناجحين في الامتحان الاخير للمحاماة…مقص ال قابة ام اننا فعلا امام بعيدة عن الديمقراطية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق