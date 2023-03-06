“الاتحاد الدستوري” يشيد بالسياسة الملكية الحكيمة تجاه الدول الإفريقية

هبة بريس - الرباط

أشاد حزب الاتحاد الدستوري، عاليا بالسياسة الحكيمة، للملك محمد السادس، تجاه الدول الإفريقية والتي تكرس تميز وعمق الشراكة المغربية الإفريقية .

وجدد الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، التأكيد على تجنده الدائم خلف الملك للدفاع عن وحدة الوطن.

ودعا الحزب، الجميع إلى مواصلة اليقظة والتعبئة لمواجهة مناورات خصوم وحدتنا الترابية، والتصدي بكل حزم وثبات للحملات المسعورة، التي تقوم بها بعض الجهات المعادية لبلادنا.

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