بسبب مشكل بالتأشيرة.. ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إنديان ويلز

2023-03-06 / 11:58
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هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤولون أن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس انسحب رسميا من بطولة إنديان ويلز في تلميح إلى عدم قبول طلبه بدخول الولايات المتحدة بتصريح خاص لعدم حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19.

وطلب اللاعب الصربي، أحد أشهر الرياضيين غير الحاصلين على التطعيم ضد الفيروس، تصريحا خاصا من الحكومة الأمريكية الشهر الماضي للعب في منافسات الأساتذة في إنديان ويلز وميامي.

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