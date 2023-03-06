في حوار مع الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري
الأمير هاري وزوجته ميغان

عبر الإيميل.. الملك تشارلز يدعو هاري وميغان لحفل التتويج

2023-03-06 / 11:52
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هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم الأمير هاري الأحد إن دوق ساسكس وزوجته ميغان تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز، لكنهما لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران.

وكان الزوجان قد أطلقا تصريحات مسيئة بحق الملك تشارلز والأمير وليام، شقيق هاري الأكبر، وأفراد آخرين من العائلة المالكة في مذكرات نُشرت مؤخراً وفي فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية، مما ألقى بظلاله على الاستعدادات للحدث الذي سيقام في ماي.

وأثارت هذه الانتقادات اللاذعة للعائلة المالكة شكوكاً حول دعوة الأمير هاري، الذي تنحى عن واجباته الملكية في 2020، لحضور حفل التتويج وما إذا كان سيحضر إذا وُجهت له الدعوة.

وقال متحدث باسم الأمير هاري: “يمكنني أن أؤكد أن الدوق تلقى مؤخراً مراسلات بالبريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بخصوص حفل التتويج”.

وأضاف: “لن نكشف الآن عن قرار الدوق والدوقة النهائي بشأن حضور الحفل”.

من جهته لم يعلّق قصر باكنغهام على موضوع الدعوة وحضور الأمير وزوجته.

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