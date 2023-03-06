تفاصيل استنفار أمني بسبب حقيبة مشبوهة أمام محطة سلا

هبة بريس - سلا

شهد محيط محطة القطار بسلا، مساء أمس الأحد، استنفارا أمنيا كبيرا بسبب “حقيبة مشبوهة”.

وحسب مصدر مطلع، فتعود تفاصيل الواقعة، الى ربط عدد من المواطنين الاتصال بالمصالح الأمنية بسبب حقيبة مشبوهة متواجدة بالحديقة المقابلة بالمحطة.

وفور توصلها بالبلاغ، حلت عناصر الأمن بعين المكان على عجل، حيث تم تطويق المحيط وتفتيش الحقيبة التي تبين أنها تتضمن ملابس و”طلاسيم” و”كتابات غريبة”، كما فتح بحث للكشف عن هوية صاحبها.

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