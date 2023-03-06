الأسعار بمدينة سلا.. البصل يستقر في 12 درهما والطماطم تتراجع إلى 4 دراهم
هبة بريس - سلا
سجلت معظم أسعار الخضر والفواكه، خلال اليومين الأخيرين، تراجعا طفيفا بمدينة سلا.
وفي هذا الصدد، تراجعت أسعار الطماطم إلى 4 دراهم، والبطاطس بين 7 و8 دراهم، والجزر بين 4 و6 دراهم، فيما استقر سعر البصل في 12 درهما بمعظم أسواق المدينة.
كما عرفت أسعار الفواكه انخفاضا، حيث بلغت أسعار البرتقال بين 6 و8 دراهم، والموز بين 9 و12 درهما، ثم التفاح بين 9 و 14 درهما.
وعرفت أسعار الدواجن استقرارا بمعظم محلات بيع الدجاج بمدينة سلا، حيث استقر سعر الدجاج الحي في 15 درهما، والمذبوح بين 25 و30 درهما، كما استقرت أسعار البيض بين 1.30 سنتيما و1.50 سنتيما حسب حجمه.
وبهذا فقد عرفت أسعار معظم الخضر والفواكه والدواجن تراجعا طفيفا، حيث يمني المواطنون النفس أن تستمر هذه التراجعات لتصل إلى الأسعار الاعتيادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
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11 تعليقات
الدولة التي لا تستطيع توفير الطماطم والبطاطس والبصل والحليب والفواكه والاسماك واللحوم والحبوب والامن الطاقي والعيش الكريم للشعب الفقير لا يجب ان تسمى دولة ذات سيادة.
التصدير== التفقير
مخطط المغرب الأخضر هدفه بالدرجة تكريس الانتاج الفلاحي في ايادي قلة قليلة لاحتكار انتاج الخضر والفاكهو كذلك مخطط اليوتس الازرق وسبحان الله كلها بيد اخنوش لما كان وزيالفلاحة والصيد البحري حتى اصبحوا يتحمون في الانتاج و توجيه التصدير و كذا الاثمان ؛رحم الله سيدي الحسن الثاني اللذي كان كل صباح تعرض عليه اثمان الخضر والفواكه و الاسماك في كل الحواضر واذا احس بارتفاع الاثمان ابرق الىالبصريحتى يقطع على المضاربين لان ارتفاع الاثمان اخطر على الامن و الاستقرار والملكية من الانقلابيين و الارهاب اما الان الله المستعان الملك والحكم عندو ناسو
بالفعل حين يستقرثمن الأسعار سيعرف انخفاضا فى تراجعه لإقبال شهر رمضان ودلك لخضوع أسواق الجمله للمراقبه طرف السلطات الإيداريه مقابل الدرهم لوقف التنفيد الوسط هن نساء دوله الداحله
الحمد لله على كل حال
الحمد لله على أمطار الخير
الشتاء تساقطات بكثرة والاسعار لم تتساقط
يجب وضع حل لهذه الأسعار
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
تراجعت أسعار الطماطم إلى 4 دراهم واش بصح
الطماطم
لا أظن هذه الاسعار صحيحة