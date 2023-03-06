رائحة فاكهة تجبر طائرة على هبوط اضطراري

2023-03-06 / 10:55
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هبة بريس - وكالات

تسبب رائحة كريهة، مصدرها فاكهة استوائية، في عودة طائرة كانت متجهة من إسطنبول التركية إلى برشلونة في إسبانيا.

وحسبما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء يوم الأحد، فقد اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية للعودة إلى مطار إسطنبول كتدبير احترازي، بعد تحليقها نحو برشلونة، بسبب رائحة كريهة.

ووفق “الأناضول”، فقد أطلقت أجهزة الاستشعار في قسم الشحن بالطائرة تحذيرا، خلال تحليق الطائرة.

ولدى ملاحظة طاقم الطائرة للرائحة المنتشرة، قرر كابتن الطائرة العودة إلى مطار إسطنبول كإجراء احترازي أثناء تحليقها فوق الأجواء البلغارية.

وبعد فحص قسم الشحن بالطائرة، تبين أن سبب الرائحة الكريهة هو فاكهة “دوريان” التي تنبعث منها رائحة ثقيلة عندما تنضج.

وتعرف “دوريان” بأنها فاكهة استوائية تنمو في جنوب شرق آسيا، وخصوصا في إندونيسيا وتايوان وسنغافورة وماليزيا وبروناي.

ولفاكهة “دوريان” مذاق حلو إلا أن رائحتها كريهة جدا، مما أدى إلى حظر إدخالها إلى المطارات والفنادق وسيارات الأجرة في العديد من الدول التي تنتشر فيها بكثرة.

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