مصر .. تسرب الغاز ينهي حياة 6 شباب

2023-03-06 / 10:57
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شهدت منطقة الهرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر جنوب مصر فاجعة إنسانية بعدما لقي 6 شباب مصرعهم خنقا إثر حدوث تسرب للغاز أو كما يطلق عليه البعض “القاتل الصامت” داخل غرف نومهم.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوفاة 6 شباب تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 33 عاما خنقا أثناء نومهم في شقة سكنية بأكتوبر بعدما تسلل الغاز لغرف نومهم وأنهى حياتهم واحدا تلو الآخر.

وكشفت التحريات أن أحد الشباب المتوفين كان يقوم بإعداد الشاي، وغلبه النوم فترك الموقد مشتعلا وتسبب غليان الماء في إطفائه وبعدها تسرب الغاز ليقتل الجميع خنقا وتباعا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثث للمستشفى فيما أخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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