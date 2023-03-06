زيلينسكي: أوكرانيا ستكون مستعدة لمواجهة أي تهديد قادم

2023-03-06 / 10:49
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه في الأشهر الستة المقبلة، يجب على مهندسي الطاقة الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع اتخاذ خطوات ملموسة ليكونوا مستعدين لمواجهة أي تهديد في موسم التدفئة القادم.

وقال زيلينسكي، في خطابه، “نحن نعمل على جميع السيناريوهات وسنبذل كل ما بوسعنا لنكون جاهزين لمواجهة أي تهديد في فصل الشتاء المقبل.”، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم”.

وأضاف زيلينسكي أنه ” في غضون ستة أشهر، يجب على قطاع الطاقة لدينا والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع وكل من يشارك في تنفيذ المهام ذات الصلة أن يقوموا بأشياء محددة للغاية.”

وأوضح زيلينسكي أنه “من الضروري تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرتها الضربات الروسية على مدى الأشهر الستة الماضية، وإعطاء الأوكرانيين المزيد من الفرص لتوليد الكهرباء وتزويدها في إطار مشروع لامركزية نظام الطاقة.”

وأكد زيلينسكي أن “هذه مهمة كبيرة وأنها قد بدأت بالفعل”.

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‫10 تعليقات

  6. نريد انتهاء هاته الحرب التي تسببت في عدة مشاكل دولية منها ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية التي كانت تنتجها كل من أكرانيا وروسيا ..

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