زيلينسكي: أوكرانيا ستكون مستعدة لمواجهة أي تهديد قادم
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه في الأشهر الستة المقبلة، يجب على مهندسي الطاقة الأوكرانيين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع اتخاذ خطوات ملموسة ليكونوا مستعدين لمواجهة أي تهديد في موسم التدفئة القادم.
وقال زيلينسكي، في خطابه، “نحن نعمل على جميع السيناريوهات وسنبذل كل ما بوسعنا لنكون جاهزين لمواجهة أي تهديد في فصل الشتاء المقبل.”، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “يوكرينفورم”.
وأضاف زيلينسكي أنه ” في غضون ستة أشهر، يجب على قطاع الطاقة لدينا والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأمن والدفاع وكل من يشارك في تنفيذ المهام ذات الصلة أن يقوموا بأشياء محددة للغاية.”
وأوضح زيلينسكي أنه “من الضروري تعزيز حماية مرافق الطاقة، واستعادة البنية التحتية التي دمرتها الضربات الروسية على مدى الأشهر الستة الماضية، وإعطاء الأوكرانيين المزيد من الفرص لتوليد الكهرباء وتزويدها في إطار مشروع لامركزية نظام الطاقة.”
وأكد زيلينسكي أن “هذه مهمة كبيرة وأنها قد بدأت بالفعل”.
10 تعليقات
زيلنسكي قاد اوكرانيا الى المجهول وشرد شعبه بمزاعم الغرب ..
المهرج زيلينسكي تبع خطط الغرب فتصبح أمره مجهول …
اوكرانيا لم يبقى منها الا الاسم ورئيسها كان سبب في ذالك ..
اوكرانيا كانت ضحية الغرب وتعرضت لأكبر مأمرة حكمتها..
كل من يتبع خطط امريكا والناتو يكون مصيره التشرد والفشل ..
نريد انتهاء هاته الحرب التي تسببت في عدة مشاكل دولية منها ارتفاع اسعار المحروقات والمواد الغذائية التي كانت تنتجها كل من أكرانيا وروسيا ..
اللهم انصر روسيا العظمى التي تعتبر من القوى العالمية ..
روسيا دمرت اوكرانيا والمجنون زيلنسكي لازال يتوعد روسيا بالرد ..
هذا حال وسبيل كل من يتبع اهواء الاخرين مصيره التشرد …
تحيا روسيا بقائدها الكبير بوتين الذي اعطى درس مهم الناتو وامريكا …