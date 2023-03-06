ارتفاع الأسعار.. “الاتحاد الدستوري” يدعو إلى الضرب على يد المحتكرين

هبة بريس - الرباط

ناقش حزب الاتحاد الدستوري، الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وغلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد، دعا الحزب، الحكومة إلى التنزيل السريع للتعليمات الملكية السامية المشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

وشدد الحزب على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى المراقبة والتتبع لمختلف سلاسل الانتاج والتسويق ،والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء.

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