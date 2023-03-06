ارتفاع الأسعار.. “الاتحاد الدستوري” يدعو إلى الضرب على يد المحتكرين

2023-03-06 / 10:28
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هبة بريس - الرباط

ناقش حزب الاتحاد الدستوري، الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في السوق الوطنية، وغلاء المعيشة.

وفي هذا الصدد، دعا الحزب، الحكومة إلى التنزيل السريع للتعليمات الملكية السامية المشددة على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

وشدد الحزب على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة على مستوى المراقبة والتتبع لمختلف سلاسل الانتاج والتسويق ،والضرب على يد المحتكرين للمواد الاستهلاكية ومحاربة الوسطاء.

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‫11 تعليقات

  5. يجب اخراج قانون الى الوجود متعلق بالتجار والضرب من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين..

  6. تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والذي يتحمل المسؤولية المباشرة هي الحكومة …

  8. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا واهدينا واعفوا عنا يارب العالمين. ونأمل ان تعود الاسعار كما كانت سابقا..

  10. مخطط المغرب الأخضر هدفه بالدرجة تكريس الانتاج الفلاحي في ايادي قلة قليلة لاحتكار انتاج الخضر والفاكهو كذلك مخطط اليوتس الازرق وسبحان الله كلها بيد اخنوش لما كان وزيالفلاحة والصيد البحري حتى اصبحوا يتحمون في الانتاج و توجيه التصدير و كذا الاثمان ؛رحم الله سيدي الحسن الثاني اللذي كان كل صباح تعرض عليه اثمان الخضر والفواكه و الاسماك في كل الحواضر واذا احس بارتفاع الاثمان ابرق الىالبصريحتى يقطع على المضاربين لان ارتفاع الاثمان اخطر على الامن و الاستقرار والملكية من الانقلابيين و الارهاب اما الان الله المستعان الملك والحكم عندو ناسو

  11. على وزارة الفلاحة والداخلية والعدل العمل سويا من اجل جعل القدرة الشرائية تتناسب مع المواطنين..

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