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طقس الإثنين.. سماء ممطرة بعدد من مناطق المملكة

2023-03-06 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد نسبيا، والمصحوب بصقيع محلي فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية.

ويرتقب، كذلك، أن تكون السماء غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، الريف، والواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات متفرقة خلال الزوال، فضلا عن تشكل ضباب أو كتل ضبابية محلية شمال المنطقة الشرقية، وفي الأقاليم الجنوبية وداخل المملكة.

فضلا عن ذلك، ستهب رياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والأطلس المتوسط.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين (01 -) و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف الغربي وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 20 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكو ن ما بين 07 و 13 درجة بباقي المناطق.

أما رجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع خصوصا بالجنوب والوسط.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  5. التساقطات المطرية الأخيرة لها تأثير إيجابي على المردود الفلاحي والغطاء النباتي..

  9. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

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