منها 3 ذهبيات ..المغرب يحرز 9 ميداليات في بطولة الجيدو العربية
هبة بريس - رياضة
أحرز المنتخب الوطني المغربي للجيدو، 9 ميداليات، منها 3 ذهبيات، في البطولة العربية للجيدو ذكورا وإناثا، التي نظمت في العاصمة القطرية الدوحة يومي الجمعة والسبت 3 و4 مارس 2023، بمشاركة 89 رياضيا من 13 دولة عربية.
وأحرز الميداليات الذهبية للمنتخب المغربي كل من عبد الرحمان بوسحيتة وزن أقل من 66 كلغ، وسمية إيراو في وزن أقل من 52 كلغ، وشيماء الطيبي في وزن أقل من 63 كلغ.
في المقابل أحرز الميداليات الفضية كل من علياء خيري في وزن أقل من 70 كلغ، وإكرام بن سالم في وزن أقل من 78 كلغ، وحمزة كبداني، في وزن أقل من 81 كلغ، ومحمد لحبوب في وزن أقل من 100 كلغ.
وأحرز الميداليتين البرونزيتين كل من حفصة يتيم في وزن أقل من 78 كلغ، وعزيزة شكير في وزن أقل من 48 كلغ.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
9 تعليقات
المغاربة دائما متألقين في جميع الرياضات ..
الف مبروك لابطال افريقيا ..
مزيدا من التألق في فنون القتال ..
مزيدا من النجاح والتوفيق والسداد يارب العالمين..
تهانينا لاسود المغرب في فنون القتال ..
اللهم احفظ بلدنا المغرب والف مبروك للفائزين بالميداليات الفضية والذهبية ..
اللهم احفظ المغاربة في كل بقاع العالم..
الحمد لله بفضل العناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يعطي اهتماما كبيرا للرياضة ..
مليون مبروك للفائزين حظ سعيد لغير الموافقين..