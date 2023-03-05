بعد غرق سبعين مهاجرا..البابا فرنسيس يدعو لوقف المتاجرين بالبشر

هبة بريس - وكالات

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان السلطات لإيقاف المتاجرين بالبشر النشطين في منطقة البحر المتوسط، بينما كان يعبر عن حزنه لوقوع كارثة غرق قارب المهاجرين الأحد الماضي قبالة ساحل كالابريا الإيطالي.

وقال البابا اليوم الأحد (الخامس من آذار/ مارس 2023) في عظته الأسبوعية للمحتشدين في ساحة القديس بطرس “أعيد تجديد مناشدتي منع هذه المآسي من الوقوع مجددا. آمل أن يتم وقف المتاجرين بالبشر”. وأضاف : “ليتم توقيف المتاجرين بالبشر، ليُمنعوا من التصرف بعد الآن بحياة الكثير من الأبرياء”.

وقالت السلطات المحلية إنها انتشلت 70 جثة حتى الآن بعد الحادث. وأتى المهاجرون من تركيا وكانوا من دول منها أفغانستان وباكستان وإيران والصومال وسوريا. وقال البابا “عسى ألا تتحول رحلات الأمل مجددا إلى رحلات الموت، وعسى ألا تُلطخ مياه البحر المتوسط النقية مجددا بالدماء جراء هذه الحوادث المأساوية”.

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