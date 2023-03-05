قائد الجيش الأمريكي يزور ضريح محمد الخامس بالرباط

هبة بريس - و م ع

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي مع وفد يرافقه، اليوم الأحد، ضريح محمد الخامس، حيث ترحم على روحي المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الملك الحسن الثاني.

ووضع السيد ميلي إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، وترحم على روحيهما الطاهرة قبل أن يوقع في الدفتر الذهبي للضريح.

وبهذه المناسبة، قدم محافظ ضريح محمد الخامس ومؤرخ المملكة، عبد الحق المريني للسيد ميلي شروحات حول هذه المعلمة التاريخية والحضارية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0