الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

2023-03-05 / 20:20
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هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي الأردني، الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس/ آذار المقبل.

وقال الديوان الملكي، في بيان عبر حسابه في تويتر: “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

وجميل ألكساندر ترميوتس، هو شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس في عام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية الرسمية.

يعمل جميل ألكساندر في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب “المملكة”.

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