مصر…منظمات حقوقية تطالب السجون المصرية بالتوقف الفوري عن سوء معاملة السجناء

نشرت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفَين قسريًّا في مصر (حقهم) -عبر فيسبوك- رسالة من معتقلي سجن بدر 3 يؤكدون فيها تعرضهم لسوء المعاملة والمساومة على حياة المرضى منهم.

وجاء في الرسالة المنشورة: “طلبنا من إدارة السجن إسعاف أحد المرضى، لكنها رفضت علاجه إلا إذا رفعنا الغطاء عن كاميرات المراقبة في الزنازين”.

وأشارت إلى أن المساجين يغطون كاميرات المراقبة في سجن بدر 3 بقطاعاته الأربعة، اعتراضًا على وضعهم السيئ وحرمانهم من الزيارة منذ 7 سنوات ومنعهم التريّض، فضلًا عن قلة الطعام والمراقبة المستمرة، وفق ما ورد في الرسالة ذاتها.

وأضافت الرسالة “بدأ ترحيل بعض المساجين من بيننا لكن البقية ما زالوا تحت وطأة التنكيل والمضايقة والإبعاد عن الأهل، واعتراضًا على هذا الوضع بدأنا نحرق البطاطين في الغرف”.

وأمس الجمعة، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي سيمون موتكين إن السلطات المصرية تخاف من كشف ما يجري في سجونها، مطالبًا إياها بإطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين.

وأضاف موتكين للجزيرة مباشر أن 60 ألفًا يقبعون في السجون المصرية ويتعرضون لظروف لا يمكن تحمّلها، وهو ما دفع البرلمان البلجيكي إلى التصويت على قرار يدعو القاهرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وتابع “تمدنا منظمات مصرية لحقوق الإنسان بمعلومات تقول إن الوضع في السجون المصرية كارثي”، معبرًا عن تضامنه مع صحفيي الجزيرة المحتجزين في السجون المصرية.

ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت 19 منظمة حقوقية عربية ودولية بيانًا مشتركًا نددت فيه بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في حق المعتقلين داخل “مجمع سجون بدر” في الصحراء الغربية.

وقالت إن تلك الانتهاكات تشكل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، وهي مخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلًا من سجن العقرب السيئ السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم؛ إذ تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، وأضرب آخرون عن الطعام.

وناشد البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاطبة السلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، فضلًا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

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