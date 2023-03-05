برلمانية تحذر الوزارة الوصية من توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال رمضان

2023-03-05 / 19:55
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هبة بريس - الرباط

طالبت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فريدة خنيثي،بالكشف عن الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمراقبة جودة وتاريخ المواد الغذائية التي يتزايد عليها الطلب خلال رمضان وتأثيرها على صحة المستهلكين.

وقالت خنيثي في سؤال كتابي إلى وزارة الصناعة والتجارة بخصوص ما يتداوله الرأي المحلي بمدينة زايو بإقليم الناظور، من توزيع بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخها أو تعبئة ماركات رديئة في علب ماركات معروفة بجودتها ما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على صحة المستهلكين.

ودعت النائبة البرلمانية الوزارة الوصية الى الكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان جودة المواد الغذائية ومحاربة كل أشكال الغش، خاصة في شهر رمضان الفضيل الذي يتزايد فيه الطلب.

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