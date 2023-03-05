“عنصرية” قيس سعيد تدفع ب400 مهاجر من افريقيا جنوب الصحراء الى مغادرة تونس
تواصل دول إفريقيا غرب وجنوب الصحراء ترحيل جاليتها من تونس بشكل طوعي، على خلفية الحملة التي وُصفت بـ”العنصرية” تجاه المهاجرين الأفارقة الجنوب والغرب صحراويين بتونس.
وأعلنت الحكومة الإيفوارية، الأحد 5 مارس/آذار 2023، أنها قامت بترحيل 150 من جاليتها بتونس، من بينهم 45 امرأة و5 أطفال.
وذكرت، في بيان لها مرفق بمقطع فيديو يوثق وصول المرحّلين إلى بلدهم، أن هذه الرحلة تمثل القافلة الأولى من بين 500 إيفواريًا بتونس عبروا عن رغبتهم في العودة الطوعية إلى كوت ديفوار، مشيرة إلى أن الرحلة الأولى كانت بتاريخ السبت 4 مارس/آذار الجاري.
بدورها، أعلنت الحكومة المالية، السبت 4 مارس/آذار 2023، أنها قامت بترحيل 135 شخصًا من جاليتها بتونس، من بينهم 25 امرأة و13 طفلاً، من أصل 260 شخصًا عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم.
ومن جهتها، نظمت غينيا ثاني قافلة ترحيل لجاليتها بتونس، وذلك في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 3 و4 مارس/آذار الجاري، مشيرة إلى أن الرحلة الثاني ضمت 48 غينيًا اتخذوا قرار العودة إلى ديارهم طوعًا.
12 تعليقات
لا للعنصرية العجوز قيس أصبح مجنونا…
على الهيئة العليا لتونس أن تتدخل لوضع حد لخروقات الرئيس قيس سعيد..
الأفارقة يشكلون تهديد لدول المغرب العربي..
كل التضامن مع الشعب التونسي الشقيق ونتمنى له ان يخرج من هاته الأزمة..
نظام الكبرنات ورطوا نظام قيس سعيد..
تونس تعيش أمبر أزمة على التاريخ ..
قيس سعيد ادخل البلاد في أزمة لم يسبق لها ان عاشتها تونس ..
جميعا ضد العنصرية على الأفارقة ..
العنصرية هي ما نراه اتجاه المغاربة من طرف الافارقة الذين بتواطؤ مع قتلة الاطفال احتلوا الطرقات
لا فرق بين عجمي ولا عربي ولا اسود ولا ابيض فقط يبقى منطق الإنسانية ..
اللهم احفظ الشعب التونسي الشقيق الذي يعاني مع هذا الرئيس المنتهي الصلاحية..
هذه ليست عنصرية، بل قيس سعيد يحاول انقاذ وحماية تونس