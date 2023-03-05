“استخراج الكنابيديول “..انشاء أول مصنع للكيف باقليم شفشاون

هبة بريس - متابعة

تشرع عدد من الجمعيات التعاونية باقايم شفشاون ، في بناء أول “وحدة لتحويل الكيف” بمنطقة دوار اكمسان بجماعة باب برد، وذلك بعد الترخيص الذي صدر من طرف الوكالة الوطنية لتقنين وزراعة القنب الهندي .

وستقوم “تعاونية“Bio CANNAT” ببناء معمل لاستخراج مادة الكنابيدول من القنب الهندي لأغراض صناعية، غذائية، وتجميلية، والتي ستوجه بالأساس للتصدير نحو الدول الأوروبية.

ويوجد المعمل قرب العديد من الأراضي الفلاحة التي تستغل لزراعة القنب الهندي ذي الجودة الممتازة .

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