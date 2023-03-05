الداخلة : الديستي و الدرك يطيحان بشبكة لتهجير البشر وتوقيف 29 مرشح للهجرة

2023-03-05 / 18:34
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

في عملية تنسيقية بين جهازي الدرك الملكي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.” الديستي ” بإقليم الداخلة جنوب المملكة، اسفرت عن توقيف 6 أشخاص بمنطقة ” العركوب” وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية .

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني ، انه وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت من تحديد موقع نشاط المشتبه فيهم الستة، وإيقافهم على التوالي بالنقطة الكيلومترية 25 والنقطة الكيلومترية 40 على متن سيارتين، كما تم العثور بحوزتهم على تسعة عشر هاتفًا محمولا، 15 منها تم ضبطها بحوزة شخص واحد، ويشتبه في تسخيرها لأغراض تنسيق وتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية.

وقد أسفرت هذه العملية أيضا، التي تم تنسيقها ميدانيا بين الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدينة الداخلة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف 29 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات مختلفة، كما تم حجز مبالغ مالية مهمة من عائدات هذا النشاط الإجرامي تناهز 219.300 درهم.

وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية، والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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تعليق واحد

  1. باليا هاذ ما يسمى ديستي وجمارك يوقفون المنافسين فقط ، لما لا يتم توقيفمن هم بالوزارات؟؟،

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