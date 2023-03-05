بوركينا فاسو تفرض حظر التجول بعدة أقاليم لمكافحة الإرهاب

2023-03-05 / 17:10
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هبة بريس _ وكالات

تم فرض حظر للتجول شمال بوركينا فاسو وفي إقليم بوسط شرق البلاد، إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري، لمكافحة الجماعات الإرهابية المنتشرة في هذه المناطق، وفق ما أفادت به السلطات ووسائل الإعلام.

وجاء في مذكرة للأمين العام لمحافظة منطقة الشمال كوليغا ألبير زونغو أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، تم فرض حظر للتجوال من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحا في جميع أنحاء المنطقة ابتداء من يوم 3 مارس إلى 31 من الشهر نفسه”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “خلال هذه الفترة، تُحظر تماما حركة الأشخاص والعربات والدراجات النارية والعادية”، داعيا السكان “إلى احترام هذا القرار بشكل تام من خلال البقاء في المنازل خلال الأوقات والتواريخ المشار إليها.

وأشار زونغو إلى هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عمليات القوات المسلحة في هذه المنطقة الحدودية لمالي.

كما تم فرض حظر للتجول من يوم 1 مارس إلى 30 منه، على امتداد إقليم كولبيلوغو، بحسب ما أفاد به بيان إداري للمفوضية العليا للإقليم، الواقع في وسط شرق البلاد، على الحدود مع غانا و الطوغو.

وتشهد بوركينا فاسو تصاعدا في أعمال العنف الإرهابية منذ بداية العام، حيث قُتل العشرات من المدنيين و الجنود.

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