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تسجيل إصابة واحدة بـكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-03-05 / 16:00
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد 5 مارس، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 17 حالة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و880 ألف و851 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و422 ألف و895 شخصا، مقابل 24 مليون و921 ألف و392 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و449 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 487 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و256 ألف و 141 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وسجلت حالة الإصابة الوحيدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جهة الرباط سلا القنيطرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 50 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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