Protesters clash with riot police as clashes take place during a demonstration following the collision of two trains, near the city of Larissa, in Athens, Greece, March 5, 2023. REUTERS/Alkis Konstantinidis

اليونان.. صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة ومتظاهرين

2023-03-05 / 15:25
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هبة بريس

اندلعت صدامات عنيفة، الأحد، بين الشرطة ومتظاهرين أمام البرلمان في أثينا خلال تجمّع احتجاجي بعد حادث القطار في اليونان الذي أودى بحياة 57 شخصا، مساء الثلاثاء.

وتظاهر طلاب جامعيون وعاملون في السكك الحديدية بوسط أثينا بسبب الحادث الذي يعد الأكثر دموية في الذاكرة القريبة لليونان، حسب “رويترز”.

وأضرم متظاهرون النار في حاويات نفايات وألقوا زجاجات مولوتوف فيما ردّت الشرطة بإلقاء قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية في وسط العاصمة اليونانية، حسب “فرانس برس”.

وخلال دقائق تم إخلاء ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان من 12 ألف متظاهر، حسب أرقام الشرطة، كانوا متجمعين لمطالبة السلطات بمحاسبة المسؤولين بعد حادث الاصطدام بين قطارين كانا يسيران على سكة واحدة.

وأثار الحادث غضبا عارما لما كشفه من الاهمال وعيوب في السكك الحديد.

وقال ميخاليس هاسيوتيس، رئيس نقابة المحاسبين، الذين انضموا الى التظاهرة لـ”فرانس برس”، “نشعر بغضب كبير”.

وأضاف أن “الجشع وعدم اتخاذ تدابير لحماية الركاب أديا إلى أسوأ مأساة للسكك الحديد في بلادنا”.

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