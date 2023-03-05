وفد برلماني مغربي في زيارة عمل لليابان

2023-03-05 / 14:57
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هبة بريس _ الرباط

وصل وفد برلماني مغربي، برئاسة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد لطوكيو، وذلك في إطار زيارة عمل لهذا البلد.

وتندرج هذه الزيارة التي تستمر أربعة أيام، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بهدف تقوية العلاقات والتبادلات بين المؤسسات البرلمانية بالبلدين.

ويضم الوفد المغربي خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي، كل من محمد غيات، ومحمد التويزي، ونور الدين مضيان، وعبد الرحيم شهيد، وشاوي بلعسال، والحسين أزوكاغ

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‫10 تعليقات

  2. نتمنى لهذا الوفد البرلماني المغربي الاستفادة من هذه الزيارة لليابان وتكون إيجابية ومقبولة لدى المغرب.

  4. إنه مضحك جدا وفد برلماني مغربي يقوم بزيارة لليابان لم اتخيلها يوما ما هههههههههههه

  6. أعضاء البرلمان مايهمهم سوى مصالحهم الشخصية فقط أما الفقير الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  7. لماذا قاموا بهذه الزيارة لليابان لا اظن أنها من أجل مصلحة المواطن المغربي !!!؟؟؟

  8. نتمنى ان نصبح مثل هذا الشعب اليابانى من استثمارات جديدة ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى دولتهم، بكل مهاراتهم ..

  9. إنها دولة عظمى ولها كفاءات عالية ويشرفنا التعاون وتطوير الاستثمارات معها بالتوفيق للوفد البرلماني المغربي بهذه الزيارة التي ستعود بالنفع بينهما ولاسيما المغرب…

  10. نتمنى من هذه الزيارة ان تكون مفتاح خير على المغرب وتقوية العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما والتبادل والتعاون في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بهذا البلد والمزيد من العطاء والمجهودات من طرفهم..

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