وفد برلماني مغربي في زيارة عمل لليابان

هبة بريس _ الرباط

وصل وفد برلماني مغربي، برئاسة رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأحد لطوكيو، وذلك في إطار زيارة عمل لهذا البلد.

وتندرج هذه الزيارة التي تستمر أربعة أيام، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وذلك بهدف تقوية العلاقات والتبادلات بين المؤسسات البرلمانية بالبلدين.

ويضم الوفد المغربي خلال هذه الزيارة التي تأتي بدعوة من رئيس مجلس النواب الياباني هوسودا هيرويوكي، كل من محمد غيات، ومحمد التويزي، ونور الدين مضيان، وعبد الرحيم شهيد، وشاوي بلعسال، والحسين أزوكاغ

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