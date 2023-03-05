سيدي افني : شاطئ ” ميراللفت” يلفظ ج_ثة مهاجر سري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر ليلة أمس السبت – الأحد، على جثة متحللة، لفظتها أمواج شاطئ سيدي محمد بن عبد الله بميراللفت بإقليم سيدي افني.

ورجحت مصادر الجريدة، أن تكون الجثة المجهولة لغريق سابق ، قد يكون مهاجرا سريا ضحية قوارب الموت .

وقد حضر إلى مكان العثور على الجثة، عناصر من الدرك الملكي والسلطة المحلية والوقاية المدنية، حيث تمت مباشرة تحقيق حول ظروف وملابسات الوفاة.

كما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة قصد التشريح الطبي.

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