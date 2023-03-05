العثور على سفينة غرقت منذ 130 عاما بحالة جيدة

2023-03-05 / 13:37
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هبة بريس _ وكالات

اكتشف باحثو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي (NOAA) سفينة شحن خشبية يبلغ طولها حوالي 60 مترًا، بعد مرور أكثر من قرن من البحث عنها منذ غرقها.

وغرقت إثر اصطدامها بقارب آخر عام 1894 في بحيرة هورون، إحدى البحيرات الخمس الكبرى في أمريكا الشمالية، وعلى إثر ذلك توفي أفراد طاقمها باستثناء اثنين تمكنا من النجاة.

وحدد الباحثون على أن السفينة الشراعية “إيرونتون” عثر عليها سليمة، ولا تزال صواريها الثلاثة قائمة.

وفي سبتمبر 1894، غرقت “إيرونتون” في تصادم أودى بحياة خمسة من أفراد من طاقم السفينة أثناء إبحارها في بحيرة هورون المعروفة بمياهها الغادرة التي أودت بحياة العديد من البحارة.

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