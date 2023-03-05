مصر.. العثور على جث_ث 6 أشخاص داخل شقة سكنية قرب القاهرة

هبة بريس

عثرت السلطات المصرية على جثث ستة أشخاص توفوا في شقة سكنية في منطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، (جنوب القاهرة)، الأحد، نتيجة اختناقهم بالغاز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، “أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بنقل الجثامين إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، بعد العثور على جثثهم داخل مسكنهم في ظروف غامضة”، مشيرة إلى أنهم من أسرة واحدة.

لكن صحيفة “الأهرام” الحكومية، ذكرت أن التحقيقات الأولية بينت أن الضحايا، عمال يقيمون داخل شقة مستأجرة، قام أحدهم بوضع إناء به ماء على البوتاجاز لتسخينه، وبعد أن وصلت المياه لدرجة الغليان تسببت في انطفاء البوتاجاز، وتسرب الغاز أثناء نوم العمال، ما أدى لوفاتهم.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة في أكتوبر، فتحت تحقيقا موسعا، في حادث مصرع الأشخاص الستة، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن سبب وفاة كل منهم.

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