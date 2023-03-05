An ambulance transporting wounded Egyptians arrives at a hospital in Cairo's northern suburb of Shubra on May 26, 2017, following an attack in which 28 Coptic pilgirms were gunned down following a visit to a monastery. - The assailants in three pick-up trucks attacked the bus as it carried visitors to the Saint Samuel monastery in Minya province, more than 200 kilometres (120 miles) from Cairo, before fleeing, the interior ministry said. The attack was claimed by the Islamic State (IS) group. (Photo by MOHAMED EL-RAAI / AFP)

مصر.. العثور على جث_ث 6 أشخاص داخل شقة سكنية قرب القاهرة

2023-03-05 / 13:11
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هبة بريس

عثرت السلطات المصرية على جثث ستة أشخاص توفوا في شقة سكنية في منطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، (جنوب القاهرة)، الأحد، نتيجة اختناقهم بالغاز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، “أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بنقل الجثامين إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، بعد العثور على جثثهم داخل مسكنهم في ظروف غامضة”، مشيرة إلى أنهم من أسرة واحدة.

لكن صحيفة “الأهرام” الحكومية، ذكرت أن التحقيقات الأولية بينت أن الضحايا، عمال يقيمون داخل شقة مستأجرة، قام أحدهم بوضع إناء به ماء على البوتاجاز لتسخينه، وبعد أن وصلت المياه لدرجة الغليان تسببت في انطفاء البوتاجاز، وتسرب الغاز أثناء نوم العمال، ما أدى لوفاتهم.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة في أكتوبر، فتحت تحقيقا موسعا، في حادث مصرع الأشخاص الستة، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن سبب وفاة كل منهم.

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