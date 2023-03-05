فريق برلماني يسائل الحكومة عن مصير المخزون الاستراتيجي للمحروقات

هبة بريس _ الرباط

طالب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن مصير إرساء منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي للمحروقات.

جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه رئيس المجموعة النيابية، إلى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث أفاد بأن الوزيرة المعنية بالقطاع، كانت قد كشفت في جوابها رقم 94/2022، بتاريخ 28 دجنبر 2022، على السؤال الكتابي رقم 6201 المتعلق بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية رغم انخفاضها في السوق الدولية، أن الحكومة ستقوم بعدة إجراءات على المدى القريب والمتوسط لمعالجة هذه الوضعية.

وأوضح بووانو، أن الوزيرة أكدت أن “وضع منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي يتم اللجوء إليه في حالة الأزمات”، من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على المدى المتوسط، متسائلا “أين وصلت الحكومة في إرساء منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي للمحروقات

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