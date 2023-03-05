ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
الصورة تعبيرية

فريق برلماني يسائل الحكومة عن مصير المخزون الاستراتيجي للمحروقات

2023-03-05 / 13:06
2
هبة بريس _ الرباط

طالب عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن مصير إرساء منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي للمحروقات.

جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه رئيس المجموعة النيابية، إلى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث أفاد بأن الوزيرة المعنية بالقطاع، كانت قد كشفت في جوابها رقم 94/2022، بتاريخ 28 دجنبر 2022، على السؤال الكتابي رقم 6201 المتعلق بارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية رغم انخفاضها في السوق الدولية، أن الحكومة ستقوم بعدة إجراءات على المدى القريب والمتوسط لمعالجة هذه الوضعية.

وأوضح بووانو، أن الوزيرة أكدت أن “وضع منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي يتم اللجوء إليه في حالة الأزمات”، من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على المدى المتوسط، متسائلا “أين وصلت الحكومة في إرساء منظومة متكاملة لتشكيل مخزون استراتيجي للمحروقات

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قائد الجيش الأمريكي يزور ضريح محمد الخامس بالرباط

قائد الجيش الأمريكي يزور ضريح محمد الخامس بالرباط

2023-03-05 / 20:25
Photo of قائد الجيش الأمريكي : المغرب بلد مستقر للغاية وحليف كبير للولايات المتحدة

قائد الجيش الأمريكي : المغرب بلد مستقر للغاية وحليف…

2023-03-05 / 20:03
Photo of برلمانية تحذر الوزارة الوصية من توزيع مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال رمضان

برلمانية تحذر الوزارة الوصية من توزيع مواد غذائية منتهية…

2023-03-05 / 19:55
Photo of رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية يزور المغرب

رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية يزور المغرب

2023-03-05 / 18:47
Photo of الداخلة : الديستي و الدرك يطيحان بشبكة لتهجير البشر وتوقيف 29 مرشح للهجرة

الداخلة : الديستي و الدرك يطيحان بشبكة لتهجير البشر…

2023-03-05 / 18:34
Photo of “استخراج الكنابيديول “..انشاء أول مصنع للكيف باقليم شفشاون

“استخراج الكنابيديول “..انشاء أول مصنع للكيف باقليم شفشاون

2023-03-05 / 18:23
Photo of سيدي افني : شاطئ ” ميراللفت” يلفظ ج_ثة مهاجر سري

سيدي افني : شاطئ ” ميراللفت” يلفظ ج_ثة مهاجر…

2023-03-05 / 16:44
Photo of تسجيل إصابة واحدة بـكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية

تسجيل إصابة واحدة بـكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-03-05 / 16:00
Photo of وهبي يستعرض بالرياض ” التحول الرقمي لمنظومة العدالة المغربية “

وهبي يستعرض بالرياض ” التحول الرقمي لمنظومة العدالة المغربية…

2023-03-05 / 14:46
Photo of الحافظي ..إفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة “الارتهان الطاقي

الحافظي ..إفريقيا تتوفر على كل المقومات لمواجهة “الارتهان الطاقي

2023-03-05 / 13:47

‫2 تعليقات

  1. من الضروري التذكير بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللهو أيده يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2021، إلى الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر ،و الذي كان خطابا استشرافيا بامتياز.
    فهو يعد بمثابة خارطة طريق موجهة للمستقبل ، حيث حمل في طياته مضامين مهمة وواقعية تتعلق بتعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا عبر تنمية مستدامة ، وتدبير ناجح لأزمة كوفيد-19 و ما بعدها من تبعات ، وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي و دامج لكل المواطنين بالرغم من الإكراهات والأزمات الدولية .
       وبناء عليه ، فإن الخطاب الملكي يعد تأسيسا لانطلاقة فعلية لعمليات إصلاحية عميقة سيكون لها أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني، و منها تعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث منظومة وطنية تتعلق بالمخزونات الإستراتيجية في المواد الغذائية والصحية والطاقية، وتنزيل الإصلاح الضريبي ليكون أكثر عدالة و شفافية و استقرارا ، و تشجيع جلب الاستثمارات ، و خلق المقاولات .
         كما أن جلالة الملك أكد  أيضا على أهمية تنزيل النموذج التنموي الذي يعتبر إطارا عاما يتضمن ضوابط تنسيقية جديدة ذات اولوية، ويفتح آفاقا واعدة للجميع ، منبها إلى ضرورة تضافر جهود الجميع، حكومة وبرلمانا ، وقوى حية ، من أجل إنجاح هذه الاوراش التنموية الكبرى .
       ومن أجل تحقيق كل هذه الغايات فإن جلالة الملك وضع الحكومة الجديدة أمام مسؤولياتها الكاملة ، داعيا إياها إلى حسن تدبير الأولويات واستكمال المشاريع التي تم إطلاقها ، عبر إرساء آليات للتنفيذ والتقويم وتعبئة الوسائل الضرورية للتمويل ، وهذا لن يتأتى إلا بالتنسيق الفعال والانسجام فيما بين السياسات العمومية من خلال متابعة تنفيذها ، كما جاء في نص الخطاب الملكي السامي .

  2. من الضروري التذكير بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده إلى الأمة يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2021، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر ، هذا الخطاب الذي يعتبر استشرافيا بامتياز.
    فهو يعد بمثابة خارطة طريق موجهة للمستقبل ، حيث حمل في طياته مضامين مهمة وواقعية تتعلق بتعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا عبر تنمية مستدامة ،وتدبير ناجح لأزمة كوفيد-19 و ما بعدها من تبعات ،وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي و دامج لكل المواطنين بالرغم من الإكراهات والأزمات الدولية .
    وبناء عليه ، فإن هذا الخطاب الملكي السامي يعد تأسيسا لانطلاقة فعلية لعمليات إصلاحية عميقة من المنتظر أن يكون لها أثر إيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني، و من ضمنها تعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث منظومة وطنية تتعلق بالمخزونات الإستراتيجية في المواد الغذائية والصحية والطاقية، وتنزيل الإصلاح الضريبي ليكون أكثر عدالة و شفافية و استقرارا ، و تشجيع جلب الاستثمارات ، و عمليات خلق المقاولات .
         كما أن جلالة الملك أكد أيضا في نفس الخطاب على أهمية تنزيل النموذج التنموي الذي يعتبر إطارا عاما يتضمن ضوابط تنسيقية جديدة من اجل رؤيا ذات اولوية، ويفتح آفاقا واعدة للجميع ، منبها إلى ضرورة تضافر جهود الجميع، حكومة وبرلمانا ، وقوى حية ، من أجل إنجاح هذه الاوراش التنموية الكبرى .
       ومن أجل تحقيق كل هذه الغايات فإن جلالة الملك وضع الحكومة الجديدة أمام مسؤولياتها الكاملة ، داعيا إياها إلى حسن تدبير الأولويات واستكمال المشاريع التي تم إطلاقها ، عبر إرساء آليات للتنفيذ والتقويم وتعبئة الوسائل الضرورية للتمويل ، وهذا لن يتأتى إلا بالتنسيق الفعال والانسجام فيما بين السياسات العمومية من خلال متابعة تنفيذها ، كما جاء في نص الخطاب الملكي السامي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق