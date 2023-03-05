En foto del 3 de marzo del 2023, el base de los Grizzlies de Memphis Ja Morant ajusta su máscara en el duelo ante los Nuggets de Denver. El sábado 4 de marzo del 2023, Morant es investigado por al NBA por un video en vivo en el que aparece con un arma de fuego. (AP Foto/David Zalubowski)

بعد فيديو المسدس.. عقوبة تلاحق نجم ممفيس في “أن بي ايه”

2023-03-05 / 11:12
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هبة بريس _ وكالات

أوقف ممفيس غريزليز في الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين، نجمه جا مورانت مباراتين على الأقل بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسا في ملهى ليلي.

وأصدر غريزليز بيانا قال فيه إن مورانت “سيغيب عن الفريق على الأقل في المباراتين المقبلتين”، ما يعني أنه لن يخوض مباراتي فريقه الأحد بوجه لوس أنجلوس كليبرز والثلاثاء بوجه لوس أنجلوس ليكرز.

ويعتبر مورانت، (23 عاما)، أحد ألمع المواهب الشابة في دوري “أن بي ايه” لكنه واجه مشاكل عدة خارج الملعب.

وقال مورانت في بيان: “أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي الليلة الماضية. أنا آسف لعائلتي، زملائي في الفريق، المدربين، المشجعين والشركاء ونادي ممفيس”.

وأضاف: “سأمضي بعض الوقت للحصول على المساعدة والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث عن استعادة راحتي بشكل عام”.

وفي بث مباشر على إنستغرام في الساعات الأولى من، السبت، شوهد مورانت وهو يحمل مسدسا.

وحذف مورانت لاحقا حساباته على انستغرام وتويتر.

وقالت رابطة كرة السلة الأميركية إنها تحقق في القضية بينما أصدرت شركة السلع الرياضية “نايكي” الراعية لمورانت بيانا داعما للاعب وقالت “نحن نقدر المساءلة الذاتية التي قام بها جا وأنه يأخذ الوقت الكافي للحصول على المساعدة التي يحتاجها. نحن ندعم تحديد أولوياته لراحته”.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من إعلان وسائل اعلام أميركية أن مورانت اتُهم في تقارير الشرطة العام الماضي بضرب شاب يبلغ من العمر 17 عاما. لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد مورانت في الحادثة التي وقعت خلال مباراة كرة سلة في منزله بولاية تينيسي في يوليو 2022.

وقال وكيل مورانت حينها إنه كان يتصرف دفاعا عن النفس.

ولكن في سجلات الشرطة التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، اتهم الشاب المراهق الذي لم يذكر اسمه مورانت بلكمه “12-13 مرة” خلال مباراة كرة سلة في منزل مورانت وفي مقابلات مع الشرطة وقال المراهق إنه بعد مشاجرة بينهما، دخل مورانت منزله و “ظهر مع بندقية مرئية في حزام سرواله”.

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