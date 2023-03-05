عبد الاله بنكيران

بنكيران: دعوات المناصفة بالميراث تريد إحداث الفتنة بالمغرب

2023-03-05 / 10:18
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هبة بريس _ الرباط

اتهم عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، السبت، “جهات خارجية” بالوقوف وراء دعوات المناصفة بالميراث بين الذكور والإناث في المغرب.

وقال بنكيران، في بث مباشر عبر حسابه في فيسبوك، إن “جهات خارجية تشتغل على موضوع المطالبة بالمناصفة في الميراث”.

وتابع: “هذه الجهات (لم يحددها) لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء”.

واعتبر أن “هذا فساد في الرأي وظلم كبير للمرأة وللرجل، وللمرأة أكثر”، محذرا من “خطر يهدد المغرب، وجرأة غير مسبوقة وتحدٍّ صارخ للآيات القرآنية القطعية الدلالة، المتعلقة بالإرث”.

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‫21 تعليقات

  1. قضية المواريث ليست قابلة لاراء المواطنين ولا لاملاءات البنك الدولى ولا الى احد انه امر الاهى قطعى لايقبل اى تدخل ولهذا فالذى يدعوا الى المساوات فى الارض ان كان مسلما فيجب عليه التوبة الى الله قبل انتهاء اجله وان كان غير مسلم فلا قيمة لكلامه فيما يتعلق باحكام الله

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