“باريس سان جيرمان “يضرب نانت بالأربعة

2023-03-05 / 09:15
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هبة بريس _ رياضة

تفوق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، على ضيفه نانت، بأربعة أهداف لهدفين، في إطار مباريات الأسبوع الـ26 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومنح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التقدم للنادي الباريسي، قبل أن يسجل مدافع نانت جاوين هام الهدف الثاني بالخطأ في شباك فريقه.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، فاجأ نانت مضيفه بهدفين خلال سبع دقائق، سجلهما لودوفيتش بلاس، وإغناتيوس غانغو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كسر البرتغالي دانيلو بيريرا نتيجة التعادل، بتسجيله الهدف الثالث لصالح باريس سان جيرمان، قبل أن يضاعف النجم كيليان مبابي النتيجة قبيل نهاية المباراة.

وبهدفه المتأخر، أصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، برصيد 201 هدف، متفوقا على الهداف الأوروغياني إدينسون كافاني الذي يملك 200 هدف.

وبات مبابي (24 عاما) الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، بعدما خاض 248 مباراة، وهو أسرع هداف يصل إلى هذا الرقم، إذ احتاج كافاني 301 مباراة.

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