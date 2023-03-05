طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية، والريف، والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار متفرقة فوق مرتفعات الأطلس بعد الزوال.
ويرتقب، كذلك، مرور سحب عابرة كثيفة خلال اللية القادمة بمنطقة طنجة، اللوكوس مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، وتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، بالإضافة الى تناثر بعض الغبار بالجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين (-1) و5 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف الغربي وجنوب شرق المملكة، وما بين 8 و14 درجة بسوس، وما بين 10 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 5 و12 درجة بباقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع على العموم.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.
10 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين..
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية الأخيرة انعشت امال الفلاحين وزرعت فيهم الامل..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية ومطرية مهمة الحمد لله..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى…
هاته التسقاطات ساهمت في توفير مخزون لحقينة السدود..
اللهم اسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
هاته التساقطات المطرية لها اثر إيجابي على المردود الفلاحي والغطاء النباتي..
الحمد لله..