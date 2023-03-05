طقس الأحد.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-03-05 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس البارد نسبيا فوق مرتفعات الأطلس وسفوحه الشرقية، والريف، والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار متفرقة فوق مرتفعات الأطلس بعد الزوال.

ويرتقب، كذلك، مرور سحب عابرة كثيفة خلال اللية القادمة بمنطقة طنجة، اللوكوس مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة، وتشكل كتل ضبابية محلية بالسهول الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، بالإضافة الى تناثر بعض الغبار بالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين (-1) و5 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف الغربي وجنوب شرق المملكة، وما بين 8 و14 درجة بسوس، وما بين 10 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 5 و12 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

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