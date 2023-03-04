شركة إسرائيلية تفتتح مصنعا للري الدقيق بمدينة القنيطرة

هبة بريس - وكالات

افتتحت الشركة الإسرائيلية “نيتافيم” المتخصصة في مجال حلول الزراعة الدقيقة، أول مصنع لها في مدينة القنيطرة بالمغرب، وذلك لتعزيز التنفيذ الناجح للري الدقيق في المملكة وتقويه قطاعه الزراعي.

ويأتي افتتاح هذا المصنع في وقت يعرف فيه المغرب أزمة ندرة المياه ويعاني من أسوأ موجات الجفاف خلال الأربعين سنة الماضية حيث يستهلك القطاع الزراعي نحو 80٪ من مياهه.

وذكرت الشركة الإسرائيلية في تغريدة لها على حسابها في تويتر، الجمعة، “إن افتتاح أول مصنع لنا في شمال إفريقيا سيعزز القطاع الزراعي ويعزز التنفيذ الناجح للري الدقيق ويساعد بلدان المنطقة على تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ”.

وأشار بيان للشركة إلى أن المناخ يفرض تحديات خطيرة على الزراعة في شمال أفريقيا بسبب الجفاف، منبها إلى أن الأمم المتحدة تتوقع أن نقص المياه في هذه المنطقة سيكلف ما يصل إلى 14٪ من الناتج الإجمالي بحلول عام 2025.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0